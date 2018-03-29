Объект подлежит сносу: завершилась экспертиза здания «Зимней вишни»

В закладки

Кемерово, 29 марта. Экспертиза сгоревшего здания кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» завершена. Объект признан аварийным и подлежит сносу, сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в четверг, 29 марта.

Решение, касающееся сноса торгового центра, уже принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Теперь надо отработать технологии сноса и нужно время на то, чтобы следователи закончили работу», — сообщает РИА Новости.

Полпред добавил, что в среду и четверг сотрудники Следственного комитета проводили осмотр места, где произошла трагедия. Сергей Меняйло подчеркнул, что на данный момент необходимо информировать родственников погибших и пострадавших о ходе следствия в режиме онлайн. Таким образом, люди будут все знать, и не будет попыток «использовать их горе».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился в Кемерово в воскресенье, 25 марта. В результате случившегося, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.