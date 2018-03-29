Лавров рассказал об ответных мерах на действия США

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Москва, 29 марта. Министерство иностранных дел Российской Федерации пригласило посла Соединенных Штатов Америки в Москве Джона Хантсмана для оглашения ответных мер на действия Вашингтона, который выслал российских дипломатов. Об этом в четверг рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, российская сторона зеркально ответит всем странам, принявшим решение о высылке сотрудников дипмиссий РФ.

«Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — жестко подчеркнул Лавров.

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на РФ. Абсурдную позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва пообещала ответить на антироссийскую деятельность стран Запада.

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