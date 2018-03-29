Британские власти сообщили российскому посольству о состоянии Юлии Скрипаль

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Лондон, 29 марта. Министерство иностранных дел Великобритании уведомило российское посольство о состоянии россиянки Юлии Скрипаль, которая была госпитализирована в Солсбери. Об этом сообщил официальный представитель российского дипломатического ведомства.

«Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена», — пояснили РИА Новости в посольстве.

Напомним, что в начале марта фигурант шпионского скандала Сергей Скрипаль (бывший офицер ГРУ, уличенный в работе на британскую разведку) и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.

Несмотря на отсутствие доказательств, Великобритания заочно обвинила Россию в инциденте и выслала из страны российских дипломатов. Ее примеру последовали Чехия, Польша, Дания, Франция, Германия, Испания, Италия, США, Канада и ряд других западных стран, которые решили таким образом выразить солидарность Лондону. При этом глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала партнеров сперва дождаться результатов расследования.

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