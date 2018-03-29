Россия закроет генконсульство США в Петербурге — Лавров

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Москва, 29 марта. Россия закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает из страны 60 американских дипломатов. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в четверг посла США в России Джона Хантсмана вызвали в МИД и уведомили его о принимаемых мерах.

«Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт- Петербурге», — пояснил Лавров.

Напомним, что ранее США приняли решение закрыть российское консульство в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с так называемом делом Скрипаля. Речь идет о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале, который вместе с дочерью был госпитализирован в британском Солсбери. Лондон заочно обвинил Россию в отравлении Скрипалей и выслал российских дипломатов, не дожидаясь результатов расследования. Примеру Великобритании последовал целый ряд западных стран, включая США. Россия, которая продолжает настаивать на своей непричастности к инциденту в Солсбери, предупредила об ответных мерах.

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