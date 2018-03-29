Сирия: Лавров призвал к переговорам по ситуации в Ат-Танфе

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Москва, 29 марта. Российская сторона считает, что необходимо провести переговоры между всеми сторонами, посвященные урегулированию ситуации в Ат-Танфе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее стало известно о том, что российские дипломаты призвали ввести гуманитарные паузы в районе лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» и базы возглавляемой США антитеррористической коалиции «Ат-Танф».

Напомним, в 2017 году сирийские террористы заблокировали город Эр-Рукбан в провинции Хомс и запретили местным жителям покидать его.

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