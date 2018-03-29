Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Родственники занялись похоронами Мавроди
Новости Сирии
Сирия: Генштаб ВС РФ назвал критической ситуацию в Ракке
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Родственники занялись похоронами Мавроди

    20:20  29 Марта 2018
    17740

    Родственники занялись похоронами Мавроди

    Москва, 29 марта. Задержка с погребением основателя финансовой пирамиды Сергей Мавроди, вероятно, связана с несовпадением желаний родных покойного и возможностей московских властей по выбору места проведения ритуала, его формата и кладбища.

    Ранее СМИ сообщили, что тело Мавроди уже четвертые сутки лежит в морге, и за ним никто не приходит. Однако, как , сообщил ФАН источник в мэрии Москвы, родные умершего утром в понедельник основателя финансовой пирамиды МММ сейчас организуют его похороны

    «Они проинформированы, но еще не определились с форматом и местом проведения обряда», — пояснил собеседник.

    Пока этого не произошло, тело покойного будет находиться в морге. Оттуда его заберут, скорее всего, непосредственно перед началом процесса прощания. 

    Самыми престижными московскими кладбищами считаются Новодевичье и Ваганьковское, попасть на которое после смерти удается лишь избранным, да и то лишь с разрешения властей. К тому же, по сведениям ФАН, мэрия настаивает на закрытых похоронах, опасаясь массовых беспорядков.

    Напомним, Сергей Мавроди почувствовал боли в сердце на автобусной остановке после полуночи в понедельник 26 марта. Скорую помощь ему вызвал прохожий, но помочь врачи не смогли.

    Известным на всю Россию аферистом Сергей Мавроди стал в 1994 году, когда начал продавать всем желающим акции АО «МММ», обещая постоянный рост их цены. За полгода владельцами «билетов МММ» стали 15 млн человек, а цена на них действительно выросла в 127 раз.

    В августе того же года его арестовали по обвинению в уходе от налогов. В заключении Сергей Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. В октябре 1994 года избран депутатом и освобожден из-под стражи. В сентябре 1997 года АО «МММ» было признано банкротом. Потери акционеров МММ составили, по некоторым оценкам, около 3 млрд рублей.

    В 2003 году Сергей Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. Освободился в мае 2007 года.

    Последнюю пирамиду в России аферист организовал в 2012 году. Через два года сеть МММ перешагнула границы и стала международной сетью «MMM-Global».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

      11:37 30 Марта 2018 1225
      Читать
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
      6:54
      Сегодня

      Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 71

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1055

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      486

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1467
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      218
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      11413
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      6925
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1949