Родственники занялись похоронами Мавроди

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Москва, 29 марта. Задержка с погребением основателя финансовой пирамиды Сергей Мавроди, вероятно, связана с несовпадением желаний родных покойного и возможностей московских властей по выбору места проведения ритуала, его формата и кладбища.

Ранее СМИ сообщили, что тело Мавроди уже четвертые сутки лежит в морге, и за ним никто не приходит. Однако, как , сообщил ФАН источник в мэрии Москвы, родные умершего утром в понедельник основателя финансовой пирамиды МММ сейчас организуют его похороны

«Они проинформированы, но еще не определились с форматом и местом проведения обряда», — пояснил собеседник.

Пока этого не произошло, тело покойного будет находиться в морге. Оттуда его заберут, скорее всего, непосредственно перед началом процесса прощания.

Самыми престижными московскими кладбищами считаются Новодевичье и Ваганьковское, попасть на которое после смерти удается лишь избранным, да и то лишь с разрешения властей. К тому же, по сведениям ФАН, мэрия настаивает на закрытых похоронах, опасаясь массовых беспорядков.

Напомним, Сергей Мавроди почувствовал боли в сердце на автобусной остановке после полуночи в понедельник 26 марта. Скорую помощь ему вызвал прохожий, но помочь врачи не смогли.

Известным на всю Россию аферистом Сергей Мавроди стал в 1994 году, когда начал продавать всем желающим акции АО «МММ», обещая постоянный рост их цены. За полгода владельцами «билетов МММ» стали 15 млн человек, а цена на них действительно выросла в 127 раз.

В августе того же года его арестовали по обвинению в уходе от налогов. В заключении Сергей Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. В октябре 1994 года избран депутатом и освобожден из-под стражи. В сентябре 1997 года АО «МММ» было признано банкротом. Потери акционеров МММ составили, по некоторым оценкам, около 3 млрд рублей.

В 2003 году Сергей Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. Освободился в мае 2007 года.

Последнюю пирамиду в России аферист организовал в 2012 году. Через два года сеть МММ перешагнула границы и стала международной сетью «MMM-Global».

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