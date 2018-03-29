Сирия: оценочную миссию ООН могут направить в Ракку

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал в четверг о том, что существует договоренность о направлении в сирийскую Ракку оценочной миссии ООН.

«Лишь сейчас, после настоятельных требований, удалось достичь договоренностей с участием сирийского правительства о направлении в Ракку оценочной миссии ООН», — подчеркнул российский дипломат, комментируя ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее стало известно о том, что специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу возможность отправки специальной межведомственной оценочной миссии под эгидой ООН из Дамаска в Ракку.

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