МИД Австрии: Отравление Скрипаля не доказано

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Вена, 29 марта. Власти Австрии призывают дождаться результатов расследования по так называемому делу Скрипаля. Об этом в четверг заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Мы столкнулись с инцидентом, обстоятельства которого требуют расследования», — отметила она.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.

Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. Примеру Великобритании последовал целый ряд стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Молдавию, Чехию, Данию, Германию, Францию, Италию, Испанию, США и Канаду. Россия, которая неоднократно заявляла о своей непричастности к инциденту в Солсбери, уже заявила, что примет ответные меры в отношении западных стран, которые выслали российских дипломатов.

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