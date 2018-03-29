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Лавров: Восточная Гута почти полностью освобождена от боевиков
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    Лавров: Восточная Гута почти полностью освобождена от боевиков

    19:51  29 Марта 2018  /обновлено: 20:03  29 Марта 2018
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    Лавров: Восточная Гута почти полностью освобождена от боевиков

    Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что к настоящему моменту Восточная Гута в Сирии практически полностью освобождена от террористов. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Сейчас большая часть боевиков эвакуирована, идет восстановление мирной жизни, под контроль правительственных сил перешло уже около 90% Восточной Гуты», — сказал Лавров.

    Ранее стало известно, что боевики незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для эвакуации в Восточный Каламун или провинцию Даръа. Стоит отметить, что город Дума оставался единственным населенным пунктом Восточной Гуты, который контролировали боевики.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #лавров #восточная гута
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