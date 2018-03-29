«ООН готова действовать»: де Мистура рассказал о помощи мирным жителям в Сирии

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Москва, 29 марта. Организация Объединенных Наций (ООН) готова помочь мирным жителям Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в четверг специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Согласно предварительным данным, всемирная организация планирует направить в Дамаск 17 специалистов, а также запросить дополнительное финансирования для помощи пострадавшим в регионе.

«ООН готова действовать, мы хотим и это наша обязанность помочь мирным жителям, которые страдают от этого долгого конфликта. Мы хотим направить немедленно в Дамаск 17 специалистов, которые занимаются водопроводным хозяйством, санитарией, оборудованием ночлега и укрытий», — подчеркнул де Мистура.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что Восточную Гуту уже покинули более 130 тысяч беженцев.

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