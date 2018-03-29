Лавров назвал полезными переговоры с де Мистурой по Сирии

В закладки

Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал полезными переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась дальнейшая координация совместных действий в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, обсуждался предстоящий саммита тройки стран-гарантов астанинского процесса с участием президентов России, Турции и Ирана, который состоится в Анкаре 4 апреля.

«Мы считаем очень важным накануне этого саммита сверить часы с господином де Мистурой, учитывая нацеленность астанинской тройки на продолжение содействия политическому процессу по эгидой ООН, а также учитывая роль России, Турции и Ирана в ликвидации остатков террористических формирований и в совершенствовании функционирования зон деэскалации», — сказал Лавров.

Он также добавил, что в ходе встречи с де Мистурой обсуждались проблемы гуманитарного содействия народу Сирии, а также вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и экономики САР.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.