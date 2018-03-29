ООН призывает защитить мирных жителей на всей территории Сирии

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Москва, 29 марта. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о необходимости обеспечить защиту мирных жителей на всей территории арабской республики и обеспечить им доступ к гуманитарной помощи. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.

«Время уходит, и в этой связи нужно срочно обеспечить гуманитарный доступ на всей территории Сирии, а также решить вопрос защиты гражданского населения на всей территории Сирии. Мы надеемся обсудить эти темы», — отметил Де Мистура.

Ранее сообщалось, что более 11 тыс. боевиков и 130 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту (пригород Дамаска). Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно говорили о том, что засевшие в Восточной Гуте поддерживаемые США террористы регулярно обстреливают жилые кварталы сирийской столицы, а также гуманитарные коридоры, по которым осуществляется эвакуация беженцев. Боевики препятствуют выводу гражданского населения, поскольку это лишает их возможности использовать мирных жителей в качестве живого щита.

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