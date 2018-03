Власти США применяют внутри собственной страны опыт, полученный в войнах — СМИ

В закладки

Власти США применяют опыт, полученный в войнах с другими государствами, внутри собственной страны, сообщают СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The Anti-Liberty Boomerang of U.S. Militarism» («Бумеранг американского милитаризма»), опубликованной порталом The American Conservative.

Большую часть жизни миллениалов и представителей поколения Z Америка участвует в войне. Уже в следующем году 18-летние новобранцы в Афганистане будут моложе, чем война, в которой они воюют.

Ирак, Ливия, Йемен, Пакистан… По состоянию на 2017 год, спецназ США вел активную деятельность в 149 странах.

Жизнь в мире после теракта 11 сентября не позволяет рассматривать внутреннюю жизнь страны отдельно от внешней политики, особенно после того, как в 2013 году секретные документы АНБ просочились в прессу. Откровения Сноудена сбросили покровы с вездесущей машины наблюдения, которая работает «во имя национальной безопасности и глобальной войны с терроризмом».

Таким образом, принудительное иностранное вмешательство создает возможности для разработки и совершенствования методов и технологий социального контроля.

Для понимания этого феномена экономисты из университета Джорджа Мейсона и университета Тампы ввели термин «эффект бумеранга». Это работает следующим образом: деятельность правительства США в области внешней политики, как правило, ничем не регулируется и не контролируется, и это позволяет тем, кто участвует в иностранных интервенциях, совершать за рубежом действия, которые встретили бы институциональное сопротивление внутри страны. В конечном счете, однако, интервенции заканчиваются, интервенты возвращаются домой, а практики, использовавшиеся за рубежом, «импортируются» и подстраиваются под внутреннее население.

Для интервентов необходимо иметь крайнюю уверенность в своей способности решать сложные проблемы в других странах, чувство превосходства и праведности, ограниченные чувства сострадания и сочувствия к населению целевой страны, а также уверенность в собственных возможностях в связи с государственным укладом.

Физический капитал также играет важную роль во внедрении методов иностранного вмешательства. Технологические инновации позволяют правительству использовать более дешевые методы социального контроля с большим охватом. Эти технологии, многие из которых изначально предназначались для иностранного населения, могут быть использованы внутри страны. Например, методы наблюдения, первоначально использовавшиеся в войне в Ираке, теперь применяются департаментом полиции Балтимора в ежедневной практике.

Что же создает условия для этого эффекта бумеранга? Одним из факторов является страх. Страх и кризис, как мнимые, так и реальные. Страх может привести к тому, что люди будут искать гарантий у власти, что заставляет их терпеть и даже требовать расширения государственных полномочий — полномочий, которые в менее страшные времена они бы не потерпели.

