Торговый центр на востоке Москвы временно закрыли после проверки МЧС

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Москва, 29 марта. Торговый центр «Маркет Град», расположенный на востоке Москвы, временно закрыли в связи с нарушениями пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС провели внеплановую проверку в феврале этого года. По итогу, центр не выполнил все необходимые требования по пожарной безопасности.

«Документы по невыполнению ранее выданного предписания по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности были направлены в Измайловский районный суд», — цитирует РИА Новости собеседника.

Решение о закрытии торгового центра вынес Измайловский районный суд по итогам проверки пожарной безопасности.

Напомним, что после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» МЧС России приступило к проверкам всех торгово-развлекательных центров, где есть кинозалы. Проверки будут идти до 16 апреля.

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