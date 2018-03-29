ДНР объявила о «пасхальном перемирии» в Донбассе

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Донецк, 29 марта. Руководство Донецкой народной республики объявило о введении с 30 марта так называемого «пасхального перемирия». Об этом в четверг заявило оперативное командование ДНР.

«В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта 2018 года во всех подразделениях Народной милиции ДНР доведен приказ начальника управления «О соблюдении режима прекращения огня» в период «пасхального перемирия», — пояснили там.

Напомним, что ситуация в Донбассе осложнилась после того, как Украина приняла закон, позволяющей армии возобновить полномасштабные военные действия, несмотря на минские соглашения. Глава ДНР Александр Захарченко в четверг рассказал, что украинские военные активно используют реактивные системы залпового огня «Град», хотя это оружие давно должно было быть отведено от линии соприкосновения.

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