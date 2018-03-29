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Бывший эксперт ООН: «Новичок» здесь ни при чем, Скрипалей отравили другим ядом
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    Бывший эксперт ООН: «Новичок» здесь ни при чем, Скрипалей отравили другим ядом

    20:08  29 Марта 2018  /обновлено: 20:56  29 Марта 2018
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    Бывший эксперт ООН: «Новичок» здесь не при чем. Скрипалей отравили другим ядом»

    Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, Игорь Никулин, комментируя сообщения британских СМИ о «быстром улучшении здоровья» Юлии Скрипаль, признал, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили «новейшим отравляющим веществом с меньшей токсичностью и замедленной усвояемостью».

    «Новичок» здесь ни при чем, — заключил эксперт. — Если Скрипали были бы отравлены им, выздоровление было бы возможно лишь в одном случае — если в течение 1-2 минут им был бы дан антидот».

    Игорь Никулин подчеркивает, что ни в каком другом случае шансов остаться в живых у них не было.

    «По всей видимости, никакого антидота они себе или кто-то — им не вводили, — продолжает Никулин. — Иначе отец и дочь Скрипали не пошли бы после этого в паб, а затем в ресторан и на прогулку. Не смогли бы просто. Это, определенно, другое вещество — менее токсичное, обладающее замедленным действием». 

    Скорее всего, по словам эксперта, это новейшее отравляющее вещество с замедленной усвояемостью, некий аналог «Новичка».

    «Британские специалисты в Портон-Дауне пришли к выводу, что это разновидность вещества, которое было разработано в Советском Союзе. Но нет никаких доказательств, что оно произведено в России. Думаю, к этому выводу все и придут, когда политическая шумиха и шелуха осыплется.

    По мнению эксперта, современная разновидность «Новичка» могла быть разработана в Портон–Дауне («Портон Даун» — военный исследовательский центр, является одним из самых закрытых и засекреченных объектов Великобритании), который находится в 13 км от места происшествия.

    «Не надо искать далеко, надо всегда искать рядом, — утверждает Игорь Никулин. — Тем более, что в тот день, 4 марта, там проводились учения «Токсичный кинжал». Так что, вполне возможно, Скрипали  могли оказаться жертвой этих учений. Надо сказать, что в Великобритании вообще «с завидной регулярностью» гибнут разные перебежчики. Из нашей страны там погиб в 2001 г. бывший директор НИИ ОКБ Владимир Пасечник, еще несколько ученых умерло за последние годы. Я бы не удивился, узнав, что отравляющее вещество там же и произведено, и именно поэтому они его так быстро и определили».

    Несмотря на заверения врачей, Никулин не слишком верит в чудесное выздоровление Скрипалей.

    «Сегодня уже один из их британских их друзей (или, точнее, кураторов) сказал, что они очень плохи, и им бы лучше было бы умереть. Думаю, что для британского правительства и Терезы Мэй лично это был бы самый лучший выход»,  — заключает Игорь Никулин. — Потому что живые они им не нужны. Так хоть какое-то будет оправдание для всей истерии, которую устроили британские политики. Им нужны сакральные жертвы. Надеюсь, Скрипали выживут, и, дай бог, чтобы у них все было нормально, но, боюсь, им такую возможность не предоставят в британских госпиталях».  
     

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    Автор: Елена Яровикова
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