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Песков усомнился, что Путин и Эрдоган будут обсуждать фейки о пожаре в Кемерово
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    Песков усомнился, что Путин и Эрдоган будут обсуждать фейки о пожаре в Кемерово

    19:27  29 Марта 2018  /обновлено: 19:51  29 Марта 2018
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    Путин вряд ли будет обсуждать с Эрдоганом вбросы данных о пожаре в Кемерово — Песков

    Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган вряд ли будут обсуждать вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

    Он не только усомнился в том, что Путин и Эрдоган будут обсуждать фейки о пожаре в Кемерово, но и отметил, что эта тема не имеет отношения к Анкаре. 

    «Вряд ли. Это же не имеет отношения к официальной Анкаре», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли эта тема обсуждаться во время общения Путина и Эрдогана.

    Напомним, ранее официальный представитель Владимира Путина заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины и Турции. 

    Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок. Пожар в здании еще не был локализован, когда в соцсетях уже началось распространение информации о том, что официальные лица якобы скрывают реальное число погибших. Одним из ответственных за дезинформацию оказался пранкер из Украины.  

    Следственный комитет России уже ходатайствовал о заочном аресте молодого человека, в скором времени пранкера также, по всей видимости, объявят в международный розыск. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #пожар #эрдоган #жертвы #фейк #кемерово #информация
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