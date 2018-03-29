Песков усомнился, что Путин и Эрдоган будут обсуждать фейки о пожаре в Кемерово

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Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган вряд ли будут обсуждать вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он не только усомнился в том, что Путин и Эрдоган будут обсуждать фейки о пожаре в Кемерово, но и отметил, что эта тема не имеет отношения к Анкаре.

«Вряд ли. Это же не имеет отношения к официальной Анкаре», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли эта тема обсуждаться во время общения Путина и Эрдогана.

Напомним, ранее официальный представитель Владимира Путина заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины и Турции.

Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок. Пожар в здании еще не был локализован, когда в соцсетях уже началось распространение информации о том, что официальные лица якобы скрывают реальное число погибших. Одним из ответственных за дезинформацию оказался пранкер из Украины.

Следственный комитет России уже ходатайствовал о заочном аресте молодого человека, в скором времени пранкера также, по всей видимости, объявят в международный розыск.

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