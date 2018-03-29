Сирия: более 11 тысяч боевиков и 130 тысяч беженцев покинули Восточную Гуту

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Москва, 29 марта. Более 11 тысяч сирийских боевиков и 130 тысяч беженцев смогли покинуть Восточную Гуту. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, комментируя ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

Как отметил министр, российские военные проделали большую работу в регионе.

«У нас идет большая работа по снятию очагов напряжения в разных местах Сирии, основным из них сегодня является Восточная Гута. Оттуда выведены уже более 130 тысяч беженцев, более 11 тысяч вооруженных боевиков. Вместе с боевиками выведены уже 19 тысяч членов их семей», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские террористы подожгли свои штаб-квартиры, базы, а также склады с оружием и боеприпасами перед уходом из Восточной Гуты.

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