Латвия переполошилась из-за ракетных учений России на Балтике

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Рига, 29 марта. Министерство обороны Латвии выразило обеспокоенность в связи с предстоящими ракетными учениями Вооруженных сил России в районе латвийской эксклюзивной экономической зоны в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

По данным ведомства, Главный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации проинформировал Агентство гражданской авиации Латвии о том, что в период с 4 по 6 апреля в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море будут осуществляться учебные запуски ракет. Российская сторона попросила Латвию закрыть воздушное пространство в данном районе на время учений. В свою очередь Агентство гражданской авиации Латвии согласилось закрыть воздушное пространство в районе учений.

В связи с предстоящими ракетными учениями Минобороны Латвии вызвало военного атташе посольства РФ Андрея Лобова и «выразило недовольство сложившейся ситуацией».

«Минобороны информировало российского военного атташе, что Балтийское море имеет важное значение для коммерческой деятельности. Ограничение определенной территории по меньшей мере на 36 часов не только навредит экономической активности, но и увеличит риск инцидентов», — говорится в сообщении.

В Минобороны Латвии также добавили, что международные договоры не запрещают России осуществлять учебные ракетные пуски на этой территории, но при этом назвали действия РФ «вызывающими».

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