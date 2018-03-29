«Я бы расценил это как издевательство»: украинский политолог осудил кемеровские «соболезнования» Порошенко

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Киев, 29 марта. Украинский политолог Николай Спиридонов считает, что соболезнования президента Украины Петра Порошенко в связи с пожаром в Кемерово звучат как издевательство, поскольку к словам сожаления он примешивает политику.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что соболезнует жертвами трагедии в Кемерово, однако в том же сообщении он напомнил о 242 детях «убитых российским агрессором с 2014 года».

«Если бы я был гражданином России, я бы это расценил как издевательство. Очень странным образом он выразил соболезнование. Думаю, лучше бы было в своем выступлении просто выразить соболезнование», — отметил Спиридонов, выступая на украинском ТВ.

По его словам, украинский лидер просто пытается использовать любую возможность, чтобы напомнить миру о «российском агрессоре».

Напомним, что жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Следственный комитет России выясняет причину возгорания и оценивает действие персонала торгового центра, который не включил пожарную тревогу и не организовал эвакуацию людей.

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