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Москва, 29 марта. РФ обеспечивает беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и лечением. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, который в четверг общался со спецпредставителем ООН по вопросу Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Россия делает огромную работу, которая заключается в обеспечении ночлегом, постельными принадлежностями, горячим питанием», — отметил Шойгу.

Он напомнил, что российские военные развернули в Восточной Гуте полевые кухни. Кроме того, сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в САР регулярно занимаются срочной медицинской эвакуацией мирных граждан.

По словам Шойгу, незамедлительно вывести из Восточной Гуты в связи с медицинскими показаниями нужно очень много людей.

В то же время глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что уровень обеспечения медицинской помощью в регионе высок.

«Все эти люди обеспечены медициной, независимо от того, к кому они относятся. Ими занимаются врачи», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, в четверг глава военного ведомства провел в Москве встречу с представителем ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой. Во время переговоров они в частности обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи.

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