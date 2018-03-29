Сбой в Telegram принес аферистам почти 60 тысяч долларов наживы

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Москва, 29 марта. Мошенники весьма эффективно воспользовались случившимся сегодня сбоем в работе популярного мессенджера.

В течение нескольких часов на крипто-кошельки, которые были отрекламированы фейковым аккаунтом Павла Дурова в социальной сети Twitter, поступило около 60 тысяч долларов. Об этом ФАН рассказали в компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и других странах стало отключение электричества, которое подается к серверам компании, о чем в том же Twitter сообщил сам Дуров. Чуть позже он пообещал, что подача электроэнергии в ближайшее время будет возобновлена, и предложил «скрестить пальцы».

Между тем, неизвестные злоумышленники стали размещать под реальными постами основателя Telegram фейковые сообщения с аккаунта Pavel Durov @durhiov о том, что в качестве компенсации пользователям будет предложена некая сумма в криптовалюте Ethereum. Подробности обещались по ссылке на определенный сайт.

Далее, уже на этом сайте была обещана раздача до 5 тысяч ETH. Чтобы принять участие в акции, требовалось отправить от 0,5 до 5 ETH по адресу, зашифрованному в QR-коде. В ответ должен был поступить приз в размере от пяти до ста ETH.

Запись об акции в фальшивом аккаунте вскоре собрала порядка тысячи лайков и множество репостов. Этого оказалось достаточно для того, чтобы за первый час мошенники смогли собрать около 8,30384559 ETH или 3,5 тысячи долларов. Еще один такой же подложный кошелек пополнился на $28,492 тысячи. Всего же на пяти таких кошельках, которые обнаружили в Group-IB, сейчас находится порядка 60 тысяч долларов.

Примечательно, что для большей эффективности мошенники использовали разгон поста ботами, что говорит о хорошо спланированной акции и готовности быстро реагировать на события, поднимать посты вверх и «накручивать ажиотаж».

К тому же в фальшивом аккаунте было много комментариев от «счастливых победителей», что лишний раз подталкивало остальных к участию в обманной лотерее.

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