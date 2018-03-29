Шойгу: Беженцы могут начать возвращение в Восточную Гуту через несколько дней

В закладки

Москва, 29 марта. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что мирные жители Сирии могут начать возвращение в Восточную Гуту через несколько дней. Об этом министр обороны России заявил по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Надеемся, что в ближайшие дни - скорее всего это начнется в воскресенье, может быть в понедельник - мы начнем возвращать людей в свои дома в Восточной Гуте, и там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить», - сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что боевики «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа. Город Дума оставался единственным населенным пунктом в Восточной Гуте, который контролировали боевики.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.