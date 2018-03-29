Сирия: российские военные предотвратили теракты в Восточной Гуте

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Москва, 29 марта. Российские военнослужащие смогли предотвратить несколько терактов в автобусах с беженцами в Восточной Гуте. Об этом в четверг сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, комментируя ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

«Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами шахидов, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась», — подчеркнул он.

26 марта российские военные изъяли семь поясов смертников, 27 марта – 32, 28 марта – девять.

«Нетрудно себе представить, что бы было, если эти смертники взорвали бы себя в автобусах с беженцами, где находились женщины и дети», — резюмировал министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские беженцы смогут начать возвращаться в свои дома в Восточной Гуте в ближайшие несколько дней.

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