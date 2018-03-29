«Это действительно разгильдяйство»: Силуанов прокомментировал пожар в Кемерово

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Москва, 29 марта. Главной причиной трагедии в Кемеровской области, унесшей жизни 64 человек, стало разгильдяйство. Так считает министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Комментируя ситуацию, политик полностью поддержал позицию главы государства Владимира Путина по данному вопросу.

«Это действительно разгильдяйство. Регион здесь ни при чем, потому что в каждом таком месте, где бывает много людей, всегда нужно принимать меры безопасности. И это является ответственностью собственника помещения, арендаторов, кто продает или работает в этом помещении», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Как отметил президент России Владимир Путин, главными причинами трагедии в Кемерово являются преступная халатность и разгильдяйство. Он также потребовал от правоохранительных органов не затягивать расследование инцидента.

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