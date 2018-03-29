Украина готовится арестовать активы Nord Stream и Nord Stream 2 AG

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Киев, 29 марта. Украинская компания «Нафтогаз» рассматривает возможность обращения в суд Швейцарии с требованием ареста акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые управляют газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» соответственно. Об этом в четверг заявил коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Он отметил, что «Нафтогаз» хочет решить вопрос взыскания «долга» через переговоры, однако параллельно готовится добиваться своего через суды. Витренко подчеркнул, что Украина может арестовать газ «Газпрома», даже если он находится в Европе.

«Газпрому» принадлежит «Северный поток-1» — компания, которая зарегистрирована в Швейцарии. Мы можем обратиться в суд Швейцарии и арестовать акции «Северного потока-1» и «Северного потока-2». У «Газпрома» очень много активов в Европе», — сказал менеджер, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что ранее Стокгольмский арбитраж обязал Россию выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Российская сторона заявила, что это решение создало дисбаланс в пользу Киева, поэтому «Газпром» будет обжаловать его и одновременно расторгать существующие контракты.

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