Лавров: Путин, Роухани и Эрдоган обсудят астанинские договоренности на саммите в Турции

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Москва, 29 марта. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят имплементацию астанинских договоренностей 4 апреля на саммите в Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наша сегодняшняя встреча весьма и весьма своевременна еще и потому, что она проходит накануне запланированной на 4 апреля встречи в верхах стран-гарантов астанинского процесса в Анкаре, где президенты Путин, Роухани и Эрдоган рассмотрят имплементацию астанинских договоренностей, которые были инициированы ими в поддержку решений ООН по Сирии», — сказал Лавров.

Напомним, 22 ноября 2017 года в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана, в ходе которых обсуждалась перспектива достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства в постконфликтный период. По итогам встречи Путин, Эрдоган и Роухани согласовали совместное заявление, а также приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики.

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