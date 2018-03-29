Шойгу обсудил с Де Мистурой выполнение сочинских договоренностей по Сирии

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Как рассказал глава российского оборонного ведомства, основной акцент во время переговоров был сделан на обсуждении реализации договоренностей, достигнутых два месяца назад во время проведения Конгресса национального сирийского диалога в Сочи.

«Мне бы хотелось обсудить с вами реализацию сочинских договоренностей, которые были достигнуты с вашей помощью и помощью генерального секретаря Организации Объединенных наций, которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшее время главами государств-гарантов», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Представитель Организации объединенных наций в свою очередь отметил, что наиболее активным участникам урегулирования в Сирии пора обсудить связку между собой переговоров, посвященных ситуации в ближневосточном государстве, в Сочи, Женеве и Астане.

Напомним, в конце января в России состоялся Конгресс национального сирийского диалога, одно из самых масштабных переговорных мероприятий по сирийской проблематике. В рамках Конгресса его участникам, среди которых были как представители официальной власти САР, так и члены многочисленных объединений оппозиции страны, удалось договориться о создании конституционной комиссии.

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