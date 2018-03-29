Песков: Без реальной оппозиции страна жить не может

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Москва, 29 марта. Без реальной оппозиции страна жить не сможет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на студенческом ток-шоу НИУ «Высшая школа экономики» «В точку».

Пресс-секретарь президента РФ посетил факультет медиакоммуникаций НИУ Высшая школа экономики в четверг, 29 марта. На встрече Дмитрий Песков высказал мнение, что в России должна быть реальная оппозиция.

«Без реальной оппозиции страна жить не может. Оппозиция должна быть», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что в политике быть эгоистом очень трудно. По его мнению, необходимо уметь выстраивать блоки и коалиции, а также уметь идти на компромиссы.

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