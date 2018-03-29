Порошенко упростил добычу газа и нефти на Украине

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Киев, 29 марта. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, существенно упрощающий добычу нефти и газа в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

В частности, документ на 18 дней сокращает процедуру согласования разработки месторождений и землеотвода для бурения. Он также позволяет закрепить за добывающей компанией права на беспрепятственный доступ к месторождению. Кроме того, законопроект отменяет необходимость получать дублирующее разрешение на временное снятие плодородного слоя почвы и получать горный отвод.

Отметим, что законопроект, снимающий бюрократические барьеры в нефтегазовой отрасли, был принят Радой на фоне непрекращающегося газового спора между Украиной и Россией. Российская компания «Газпром» в настоящий момент пытается в судебном порядке расторгнуть все контракты с Киевом на поставку и транзит газа. Поводом послужило решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» неустойку и изменил условия контрактов так, что они перестали быть выгодными российской стороне.

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