«Спартак» изучает кандидатуру защитника «Ренна»

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Москва, 29 марта. Московский футбольный клуб «Спартак» изучает кандидатуру защитника французского «Ренна» Рами Бенсебаини.

По информации Федерального агентства новостей, трансфер алжирского футболиста может обойтись красно-белым примерно в 12 миллионов евро. При этом ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита», который был готов подписать игрока минувшей зимой за 10 миллионов евро.

Как отмечает источник, петербургский клуб по-прежнему не потерял интереса к Бенсебаини. В текущем сезоне защитник провел в составе «Ренна» 26 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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