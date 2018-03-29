«Нафтогаз» может начать взыскание долга с «Газпрома»‍ уже в апреле

В закладки

Киев, 29 марта. Компания «Нафтогаз Украины» может начать процесс взыскания долга с корпорации «Газпром» уже в апреле этого года.

По решению Стокгольмского арбитража процесс взыскания может начаться в ближайшее время. По словам коммерческого директора компании Юрия Витренко, «Нафтогаз Украины» выразил надежду, что организации смогут договориться о добровольной выплате долга.

«Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — цитирует «Прайм» Юрия Витренко.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиардов долларов «Нафтогазу». Однако, такое решение создало дисбаланс, и в связи с этим Российская сторона будет обжаловать решение и расторгать уже имеющие контракты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.