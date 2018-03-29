Донбасс сегодня: прорыв ВСУ на Светлодарской дуге, «боевой якут» из ДНР «сдался» Украине

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Донбасс, 29 марта. Обстановка в ДНР и ЛНР накаляется, ВСУ бьют по жилым домам. Прорыв на Светлодарской дуге закончился для украинской ДРГ большими потерями. Киевское командование готовится к большим потерям армии при наступлении. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На всех ключевых направлениях Донецкой народной республики было неспокойно в минувшие сутки. Вооруженные силы Украины усилили обстрелы республики и нарастили интенсивность огня. Перемирие было нарушено 13 раз, по ДНР выпущено более 320 снарядов и мин различного калибра. Среди средств поражения в основном использовались 120-мм и 82-мм минометы, боевые машины пехоты и ручные и противотанковые гранатометы. Не обошлось и без стрелковых дуэлей.

В зоне поражения оказались 9 населенных пунктов, включая и столицу ДНР — ее северную окраину в районе «Вольво-центра». В результате атаки Горловки серьезные повреждения получили два жилых дома и два десятка памятников на местном кладбище.

В Луганской народной республике было спокойнее, но и тишины не наблюдалось. По районам четырех городов и поселков украинские войска отработали из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Количество зафиксированных нарушений перемирия — пять.

Прорыв не удался

Накануне Донецкую народную республику посетил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. В это же время, пытаясь спровоцировать военных ДНР и тем самым обострить ситуацию во время визита иностранной делегации, диверсионно-разведывательная группа украинских военных выдвинулась в сторону позиций армии Новороссии в районе поселка Луганское (Светлодарская дуга — прим. ФАН). Военнослужащие ДНР насчитали около 10 диверсантов.

При продвижении к цели группа украинских бойцов вышла на минное поле и демаскировала себя. Во время нескольких подрывов ВСУ потеряли двух солдат убитыми и трех ранеными. Группа силовиков Киева была вынуждена отступить под прикрытием пулеметов и гранатометов. Отмечается, что во время отступления один из раненых солдат остался на поле боя. О его судьбе пока ничего не известно.

Новые методы украинской армии

Военная разведка ЛНР сообщила, что киевские подразделения в Станично-Луганском районе в очередной раз устроили обстрел своих же позиций. Минометный огонь был открыт по населенным пунктам Старый Айдар и Счастье.

Уже по традиции, ВСУ обвинили в акте «агрессии» военнослужащих ЛНР. Таким образом Киев получил повод для того, чтобы оставить свои войска в районе Станицы Луганской.

Киев готовится к большим потерям

Кроме нежелания отводить средства и силы в указанном районе, командование силовой операции продолжает наращивать военную мощь в зоне конфликта. В район Рубежного Луганской области украинское командование перебросило колонну гаубиц, автомобильную технику и десяток командно-штабных машин.

Кроме того, к линии разграничения перебрасываются инженерные машины и автомобили с грузовыми платформами «КрАЗ» и «Урал», которые должны навести понтонные переправы и мосты через реку Северский Донец. Примечательно, что готовясь к возможному наплыву раненых в одной из больниц поселка Белокуракино Луганской области, ВСУ решили развернуть военный госпиталь на 250 койко-мест. Указанная информация косвенно подтверждает, что Киев в обозримом будущем планирует эскалацию конфликта.

«Боевой якут» сдался Украине»

Судя по заголовкам новостей, вышедших на лентах информационных агентств Киева, Украина одержала большую «перемогу» и пресловутое «российское вторжение» доказано.

Но в самой новости речь идет о якобы сдавшемся военнослужащем ДНР, который, являясь (по утверждению киевских СМИ) гражданином РФ, с 2006 года жил на Украине, а в 2014 вступил в ряды ополчения Донбасса. По поводу его «якутских корней» сетевые издания не сообщают и вовсе.

Что касается самого информационного повода, то он откровенно не «блещет» подробностями. «Россиянина-якута» общественности никто не предъявил, персональные данные для проверки его отношения к республиканским армиям также не предоставили. Но при этом в очередной раз пропиарена программа Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», которая якобы позволяет «боевикам» ДНР и ЛНР избежать наказания при добровольной сдаче киевским властям. Примечательно: за всю историю существования этой программы ни одного реального «боевика» ДНР и ЛНР, которого можно было бы идентифицировать, особистами предоставлено не было.

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