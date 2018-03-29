В Совфеде отреагировали на отказ Украины выдать пранкера Вольнова

В закладки

Украина отказалась выдать России скандально известного пранкера Евгения Вольнова, который распространял в Интернете ложные слухи о числе погибших во время страшной трагедии в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом заявили в СБУ.

«Украина своих граждан не выдает. Государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан», — сказала спикер ведомства Елена Гитлянская.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил против Вольнова дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды», а суд заочно заключил его под стражу.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что многие страны, включая Россию, действительно не выдают своих граждан другим государствам.

«Но если человек совершил преступление, и российской стороне передают материалы дела, мы судим его по нашим законам. Если украинцы готовы получить наши материалы дела и осудить его в соответствии с предъявленными обвинениями, то, думаю, он будет наказан», — подчеркнул парламентарий.

Однако сенатор усомнился в том, что Киев пойдет на подобный шаг.

«Если процесс пройдет заочно и суд вынесет решение, то в дальнейшем этот человек может быть объявлен в международный розыск. То есть, передвигаться по миру для него, находясь под санкциями, будет довольно проблематично», — продолжает Владимир Джабаров.

Резюмируя, собеседник агентства выразил уверенность в том, что для начала пранкер должен принести извинения всем жителям Кемерова и гражданам Российской Федерации.

«И, конечно же, в первую очередь ему стоит извиниться перед семьями погибших за то, что он занимался черным пиаром в такие дни», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, пожар произошел 25 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, из них 41 — дети.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.