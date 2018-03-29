На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата в специальный резервуар

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Москва, 29 марта. На полигоне «Ядрово» в Московской области началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву. Об этом сообщил заместитель главы правительства Московской области Александр Чупраков.

«Объем временного резервуара составляет пять тысяч кубометров. Расчетный объем фильтрата, образовавшегося на полигоне — три тысячи кубометров. До установки современной системы очистки, которая будет превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться в специальном резервуаре», — сказал Чупраков.

Напомним, 21 марта на полигоне для твердых бытовых отходов «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате чего десятки жителей Волоколамска обратились за медицинской помощью. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К настоящему моменту на полигоне в два раза сократили прием машин с мусором. С 14 апреля на «Ядрово» начнет работу новый технологичный участок.

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