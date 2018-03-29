Суд в Киеве оставил Савченко под стражей

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Киев, 29 марта. Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу защиты народного депутата Украины Надежды Савченко об отмене решения предыдущей инстанции о ее аресте до 20 мая. Таким образом суд оставил Савченко под стражей.

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — подчеркнул председательствующий судья.

В ходе заседания Савченко также ходатайствовала об отводе прокуроров и судей, но суд ее требования не удовлетворил.

По версии генеральной прокуратуры Украины, Савченко планировала террористические акты в здании парламента и правительственном квартале. Нардеп, как считает обвинение, планировала взорвать здания Верховной рады и правительства, а также готовила покушение на жизнь президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее Верховная рада Украины поддержала лишение Савченко депутатского иммунитета.

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