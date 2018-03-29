Украинский канал обвинил «Миротворец» в травле и давлении на журналистов

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Киев, 29 марта. Украинский канал «Гражданское телевидение» опубликовал сообщение, в котором обвинил печально известный сайт «Миротворец» в давлении на журналистов.

Поводом для выступления журналистов стала публикация «Миротворца», посвященная сбору средств на «постройку секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International». В материале в частности использовались снимки журналистки «Гражданского телевидения» Анастасии Станко, подписанные «в ожидании первой очереди».

«Расцениваем сообщение сайта «Миротворец» как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который «Миротворец» использует не впервые», — отмечается в заявлении канала.

Подчеркивается также, что подобная деятельность «Миротворца» представляет реальную опасность для свободы слова на Украине.

Отметим, украинский сайт «Миротворец» известен тем, что публикует в открытом доступе личные данные лиц, которые, по мнению создателей ресурса, «представляют угрозу национальной безопасности Украины». В базу ресурса внесены многие российские общественные деятели, артисты и политики.

В МИД РФ недавно заявили, что украинские власти нарушают международные обязательства, не проводя расследование деятельности сайта «Миротворец».

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