«В полной зависимости от американцев»: эксперт прокомментировал высылку российского дипломата из Грузии

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Москва, 29 марта. Власти Грузии, которые приняли решение о высылке российского дипломата, находятся в полной зависимости от американской стороны. Об этом в четверг журналистам заявил глава Центра проблем глобализации Александр Чачиа.

По словам эксперта, Вашингтон решил поддержать позицию Лондона в деле об отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля, дав соответствующие указания своим европейским «вассалам».

«Это носит не рекомендательный, не совещательный характер, а обязательный. Нет ничего удивительного, что Грузия, где реально руководит внешней политикой Госдеп США, пошла на такой шаг. Это может вызывать сожаление, но они находятся в полной зависимости от американцев», — подчеркнул Чачиа в интервью RT, комментируя ситуацию.

Ранее стало известно о том, что территорию Грузии покинет сотрудник функционирующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов Российской Федерации.

В начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на Россию.

Абсурдную позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва пообещала ответить на антироссийскую деятельность стран Запада.

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