Российский посол предрек ухудшение отношений между РФ и Нидерландами

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Амстердам, 29 марта. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин ожидает ухудшение отношений между двумя странами в ближайшее время.

«Русско-нидерландские отношения не самые лучшие. И они будут страдать еще больше», — отметил он, выступая в эфире голландского телеканала NPO 1.

Напомним, что ранее власти Нидерландов заявили о выдворении двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Премьер-министр страны Марк Рютте сообщил о том, что высылаемые сотрудники диппредставительств якобы работали на российские спецслужбы.

Ранее Великобритания обвинила Россию в том, что она причастна к отравлению Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. При этом Лондон не предоставил никаких доказательств своим словам, а также отказался показать российским специалистам образец вещества, которым были отравлены Скрипали. После этого Великобритания и целый ряд западных стран заявили о высылке российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит целый пакет мер, которые будут адекватным ответом, сообщает «ПолитЭксперт».

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