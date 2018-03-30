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Сирия: ФАН публикует видео с митинга против турецкого присутствия в Алеппо
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    Сирия: ФАН публикует видео с митинга против турецкого присутствия в Алеппо

    19:10  30 Марта 2018
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    Сирия: ФАН публикует видео с митинга против турецкого присутствия в Алеппо

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН)  побывал на митинге в городе Алеппо, где тысячи людей выступили с протестом против присутствия турецких и протурецких сил на территории Сирии. Операция «Оливковая ветвь» в бывшем курдском кантоне Африн привела к появлению большого количества беженцев, что вызывает беспокойство жителей провинции Алеппо и, в частности, ее административного центра.     

    По этой причине люди вышли на площадь Саадалла аль-Джабри с национальными флагами САР и портретами президента Башара Асада. Участники скандировали лозунги о том, что Сирия останется единой — земля, люди, армия, и что каждый агрессор потерпит поражение на сирийской территории. Люди требовали, чтобы турецкие войска и протурецкие группировки из состава «Сирийской Свободной Армии» (ССА) покинули землю Сирии.

    Вышедшие на митинг уверены, что в скором времени вся территория провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор и других, где остаются анклавы боевиков и курдских вооруженных формирований снова перейдут под контроль официального Дамаска.

    Напомним, турецкая операция «Оливковая ветвь» началась по причине намерения США создать новое военизированное формирование «Силы безопасности границы» на основе «Демократических сил Сирии» (SDF), которые контролируют территории на севере и востоке Сирии. Анкара считает SDF, «Отряды народной самообороны» (YPG), «Рабочая партия Курдистана» (РПК) террористическими организациями, которые представляют угрозу для национальной безопасности и территориальной целостности турецкого государства.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что операция «Оливковая ветвь» носит исключительно антитеррористический характер. Кроме этого, турецкий лидер отмечал, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #турция #африн #оливковая ветвь
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