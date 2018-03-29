«Наши двери открыты»: в США заявили, что не ограничивают число дипломатов РФ в стране

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Вашингтон, 29 марта. Представитель Белого дома назвал всех высылаемых из США дипломатов РФ «шпионами», сообщив, что власти страны крайне серьезно воспринимают «угрозу со стороны сотрудников иностранной разведки».

При этом чиновник отметил, что Штаты оставляют открытыми двери для новых российских дипломатов и не ограничивают их число в стране.

«В плане допуска в страну дипломатов, российских дипломатов наши двери конечно открыты. Но, конечно же, у нас серьезные опасения насчет лиц, дипломатами не являющимися», — заявил он.

Напомним, 27 марта США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также ряд стран ЕС объявили, что в качестве солидарности с Лондоном, обвинившем Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вышлют российских дипломатов.

В частности, Вашингтон объявил о выдворении 60 человек: 48 из них — сотрудники консульств и посольства, а 12 - сотрудники постпредства России при ООН. В ответ Россия попросила посольствам США и Великобритании в РФ предоставить информацию, которую дипмиссии используют в качестве доказательств.

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