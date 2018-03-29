Иностранные тележурналисты готовятся участвовать в провокациях ВСУ

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В Дзержинск, на линию соприкосновения в Донбассе, прибыли съемочные группы украинских и зарубежных телеканалов. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал источник Федерального агентства новостей в Вооруженных силах Донецкой народной республики.

По словам источника ФАН, он сейчас находится в Горловке, журналисты готовятся снимать «ответку» защитников Новороссии.

«Нас постоянно провоцируют военизированные формирования, подконтрольные Киеву. Цель этих провокаций — вынудить нас открыть огонь, а результат зафиксировать и показать в новостях, распространить в Интернете и т.д. Смотрите, мол, как на нас наступают сепаратисты, как мы несем из-за этого потери. У нас есть информация, что в оккупированный Дзержинск прибыли съемочные группы украинских телеканалов, в частности – ТСН, а также представители зарубежного телевидения», — сообщил военный.

Далее, по его словам, кто-нибудь из политического руководства Украины пойдет с протянутой рукой по Европе, показывая эти кадры и убеждая всех, что «украинцы борются с агрессором — дайте нам денег на вооружение, на это и на то».

Собеседник ФАН также отметил, что, провокации ВСУ приводят к человеческим жертвам.

«В результате минометного обстрела вечером 25 марта у нас погиб военнослужащий. Он был не местный — его мама и жена живут на той стороне, которую контролирует Украина. В тот же день в Горловке в результате обстрела погибла женщина. В ночь с 28 на 29 марта мины попали в жилой в Широкой балке, где находилась семья, в которой есть двое малолетних детей. Они не пострадали», — рассказал источник ФАН.

Кроме того, по словам нашего источника в ВС ДНР, 28 марта «был нанесен удар по кладбищу в Зайцево [окраина Горловки, где проходит передовая, — ФАН] из артиллерии калибра 122 мм». Также, с его слов, в последнее время происходит активное перемещение вдоль всей линии соприкосновения РСЗО ВС Украины.

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