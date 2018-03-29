Карасев включен в список арбитров ЧМ-2018

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Москва, 29 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) определила главных судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира в России. В число этих арбитров попал российский рефери Сергей Карасев.

Всего в списке 36 главных судей и 63 ассистента, которые работают на боковых линиях поля. Так называемых судей с флажком из России на первом в истории чемпионате мира в стране будет двое — это Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Отметим, выбранные ФИФА арбитры представляют 46 различных стран.

Напомним, чемпионат мира в России стартует 14 июня. Финальный поединок состоится в Москве 15 июля. Матчи мундиаля пройдут в одиннадцати городах РФ.

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