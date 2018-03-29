В МЧС РФ рассказали о взрыве баллона с газом во время пожара в «Зимней вишне»

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Кемерово, 29 марта. В МЧС РФ рассказали о взрыве баллона с газом во время тушения пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По словам представителей ведомства, наличие баллонов осложняло ликвидацию огня, поскольку их приходилось выносить и охлаждать.

«Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать», — уточнили в пресс-службе МЧС.

О том, что один из баллонов взорвался рассказал начальник службы пожаротушения из федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, уточняет РИА Новости. По его словам, в тот момент, когда к ТЦ прибыли пожарные расчеты, пламя уже стремительно распространялось.

«Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — отметил он.

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