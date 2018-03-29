Сирия: в МИД РФ рассказали о ходе переговоров с боевиками о выходе из Восточной Гуты

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Москва, 29 марта. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что переговоры о выходе группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты идут. По его словам, существует шанс на прогресс в этом вопросе.

Так, отвечая на вопрос, идут ли сейчас переговоры о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты, в частности района Думы, Богданов сказал, что «рабочие контакты есть».

«И на нас выходят и письма пишут, по телефону говорят, встречаются», — отметил он. «Я думаю, (шанс на прогресс) есть, конечно», — заключил замглавы МИД РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, боевики незаконной вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа.

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