Лидеры России, Ирана и Турции обсудят зоны деэскалации в Сирии

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Москва, 29 марта. В рамках встречи в Стамбуле лидеры России, Турции и Ирана будут обсуждать вопросы функционирования зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики, а также борьбу с терроризмом. Об этом журналистам заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Будет обсуждаться все, что происходит в рамках астанинского процесса, в рамках функционирования зон деэскалации, задачи ликвидации террористов в Сирии «Джебхат ан-Нусры»1, остатков ИГИЛ1 и аффилированных с ними организаций», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

В начале апреля глава России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в саммите в Стамбуле, который будет посвящен урегулированию конфликта в Сирии.

Напомним, деятельность террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) полностью запрещена в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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