«Ляпать языком будешь в прокуратуре, когда лижешь зад начальству»: Савченко устроила новое шоу в суде

В четверг, 29 марта, главным политическим событием в украинской столице стало заседание апелляционного суда Киева по делу народного депутата Надежды Савченко. Суд рассматривает жалобу защиты Савченко на ее арест. Поддержать Савченко пришли ее родные и идейные соратники, которые оказывали постоянное словесное давление на судей. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, сама подсудимая вела себя так, словно судьи ей что-то должны, а тюремный срок ей и вовсе не грозит.

Вокруг апелляционного суда по делу Надежды Савченко был большой ажиотаж — вся киевская пресса в этот день оказалась в зале заседаний, словно больше никаких событий в городе не происходило. Журналисты яростно толкались в коридорах суда, периодически вылавливая из толпы родственников подсудимой и выясняя у них малейшие подробности ее жизни в тюрьме.

Так, сестра Савченко прямо в коридоре суда рассказала — летчица-нардеп, объявившая голодовку, пьет в тюрьме только воду. Однако «злые тюремщики» не пропускают в камеру нормальную питьевую воду, поэтому Савченко приходится пить воду из-под крана, и, как следствие, «у нее периодически возникают сильные спазмы в животе». Также сестра нардепа пожаловалась, что ее родственницу «содержат в неотапливаемом СИЗО, и она может в любой момент заболеть».

Любая новость о Надежде Савченко воспринимается прессой «на ура» и тут же распространяется в местных СМИ и соцсетях. В этом нет ничего странного: Савченко сегодня — настоящая звезда всех украинских медиа. В зале заседаний, даже находясь в стеклянном боксе, она и вела себя как звезда — злобно орала на судей и приставов и даже попыталась дать отвод прокурору Александру Климовичу, который ведет ее дело в качестве обвинителя. Савченко пояснила свое ходатайство тем, что на прошлом заседании 23 ноября обвинитель сравнил ее с находящимися в киевской тюрьме российскими гражданами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Тогда она в ответ оскорбила прокурора, прилюдно покрыв его матом. При этом Савченко продолжала утверждать, что Александров и Ерофеев якобы являются российским военными, что Москва ранее опровергла.

«Прокурор, который позволяет хвалить российских солдат в украинских судах, порочит украинский народ. Он должен служить в российском Следственном комитете, а не в украинской прокуратуре», — заявила Савченко.

Подсудимая также заявила, что прокурор во время процесса нарушил ее презумпцию невиновности.

«Прокурор, даже генеральный, не имеет права нарушать презумпцию невиновности. Ляпать своим глупым языком будешь у себя в прокуратуре, когда лижешь зад своему начальству!» — проорала она из бокса.

Напомним, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева восемь часов арестовывал Надежду Савченко. Ее подозревают в подготовке государственного переворота, а также в подготовке теракта в Верховной раде и в администрации президента Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «дело Надежды Савченко передадут в суд через два-три месяца». По словам Луценко, за этот срок следователи смогут завершить расследование и передать дело на ознакомление, а затем и начать судебный процесс.

Судя по тому, как проходило заседание в апелляционном суде Киева, процесс этот будет долгим и очень громким. По впечатлению корреспондента ФАН, число сторонников Савченко на Украине сегодня множится день ото дня, и со временем каждое заседание по ее делу будет напоминать стихийный митинг.