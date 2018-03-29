Песков рассказал о своей главной слабости

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Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем главном страхе в жизни. Об этом он рассказал на ток-шоу в Высшей школе экономики, запись которого была опубликована в социальных сетях. По его словам, наибольший страх у него вызывают перемены.

«Перемен. В этом моя слабость», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, чего больше всего не любит Владимир Путин. По его словам, глава государства не терпит лжи и некомпетентности.

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