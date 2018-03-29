Сирия новости 29 марта 19.30: при взрыве в Даръа пострадал мирный житель, ВС Турции разрушили участок стены на границе с Хасакой

В закладки

Сирия, 29 марта. При взрыве в провинции Даръа пострадал мирный житель, ВС Турции демонтировали участок стены на границе с Хасакой, САА обнаружила в штабе «Файлак ар-Рахман» в Сакбе несколько беспилотников. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачищают от ИГ1 окрестности Меядина.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Breaking News передает, что в солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в штабе группировки «Файлак ар-Рахман» в Сакбе несколько беспилотников и самодельные средства связи.

Шестая партия боевиков и членов их семей покинула Восточную Гуту, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Mulhak). Напомним, представители Сирийской арабской армии (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили соглашение с незаконными группировками, в соответствии с которым радикалы сдали свои позиции в Гуте и получили возможность уехать в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что протурецкие силы открыли дорогу между Азазом и Идлибом, проходящую через Африн.

В западной части региона продолжаются боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре противостояния по-прежнему находятся населенные пункты Бесратуна и Такада. Ранее сообщалось, что коалиция, объединившая группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» несет значительные потери.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Deir Ezzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в провинцию Дейр-эз-Зор вернулась песчаная буря.

Погодные условия затрудняют проведение операции правительственных сил САР по зачистке окрестностей города Меядин от банд «Исламского государства», пишет военный Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Напомним, до недавнего времени скрывавшиеся на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона группировки ИГ начали предпринимать попытки нападений на позиции САА.

Провинция Даръа

На дороге между поселениями Рахм и Аль-Керак сдетонировало взрывное устройство, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадал мирный житель провинции Даръа.

В западной части региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее сообщалось, что ожесточенные бои отмечаются в окрестностях населенных пунктов Хит и Сахм Аль-Джаулян.

Провинция Хасака

Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что турецкая армия разрушила часть пограничной стены. По сведениям автора публикации, солдаты ВС Турции демонтировали участок заграждения недалеко от города Рас аль-Айн.

Ранее сообщалось, что артиллерия Турции нанесла ряд ударов по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Рас аль-Айне. Кроме того ВВС Турции атаковала позиции YPG в окрестностях населенного пункта Камышлы.

Ирак

Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о начале новой операции против террористов «Исламского государства» в пустыне провинции Анбар. Сообщение опубликовал на своей странице в Twitter (@ColdenPower) военный источник.

Боевик ИГ пытался атаковать расположения иракской армии в провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News передает, что в ходе перестрелок солдаты правительственных войск нейтрализовали нападавшего.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.