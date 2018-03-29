Лавров и де Мистура обсудят ситуацию в Восточной Гуте и Думе

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Москва, 29 марта. В рамках встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует обсудить ситуацию в Восточной Гуте и городе Дума. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Да, этот вопрос будет обсуждаться на встрече», — подчеркнул российский дипломат в интервью РИА Новости, комментируя урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее стало известно о том, что 29 марта специальный посланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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