Лавров и де Мистура обсудят ситуацию в Восточной Гуте и Думе
Москва, 29 марта. В рамках встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует обсудить ситуацию в Восточной Гуте и городе Дума. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
«Да, этот вопрос будет обсуждаться на встрече», — подчеркнул российский дипломат в интервью РИА Новости, комментируя урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.
Напомним, ранее стало известно о том, что 29 марта специальный посланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.